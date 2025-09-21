Tournoi d »automne de handball Moins de 13 ans filles Complèxe Sportif du Vignarès Valréas

Tournoi d’automne: les Moins de 13 ans filles du Handball Club de Valréas (HBCV) reçoivent Orange, Mazan et Bollène. Buvette et petite restauration sur place.

Complèxe Sportif du Vignarès Chemin du moulin neuf Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 89 83 38 48 6384013@ffhandball.net

English :

Autumn tournament: the Valréas Handball Club (HBCV) Under-13 girls host Orange, Mazan and Bollène. Refreshments and snacks on site.

German :

Herbstturnier: Die U13-Mädchen des Handballclubs von Valréas (HBCV) spielen gegen Orange, Mazan und Bollène. Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Italiano :

Torneo autunnale: le ragazze Under 13 del Valréas Handball Club (HBCV) ospitano Orange, Mazan e Bollène. Bar e snack sul posto.

Espanol :

Torneo de otoño: las chicas sub-13 del Club de Balonmano Valréas (HBCV) reciben a Orange, Mazan y Bollène. Bar y tentempiés in situ.

