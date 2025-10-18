Tournoi d’automne de l’académie de football du FCL XI LOURDES Lourdes

LOURDES 53 Chemin Lannedarre Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-10-18 09:00:00

fin : 2025-10-18 18:00:00

2025-10-18

Tournoi d’automne de l’académie de football du FCL XI organisé par le FCL XI du samedi 18 octobre de 9 h à 18 h !

Rendez-vous au Stade Antoine Béguère et aux terrains annexes rugby du complexe sportif du Palais des Sports.

Informations complémentaires au: 06 87 33 19 42

fcl.xi@wanadoo.fr

English :

FCL XI Football Academy Autumn Tournament organized by FCL XI on Saturday, October 18 from 9 a.m. to 6 p.m.!

See you at the Stade Antoine Béguère and the rugby sidelines of the Palais des Sports sports complex.

Further information: 06 87 33 19 42

German :

Herbstturnier der FCL XI-Fußballakademie, organisiert vom FCL XI am Samstag, dem 18. Oktober, von 9 bis 18 Uhr!

Treffpunkt ist das Stade Antoine Béguère und die Rugby-Nebenplätze des Sportkomplexes Palais des Sports.

Weitere Informationen unter: 06 87 33 19 42

Italiano :

Torneo d’autunno della FCL XI Football Academy organizzato dalla FCL XI sabato 18 ottobre dalle 9 alle 18!

Ci vediamo allo Stade Antoine Béguère e sui campi annessi al rugby del complesso sportivo del Palais des Sports.

Per ulteriori informazioni: 06 87 33 19 42

Espanol :

Torneo de Otoño de la Academia de Fútbol FCL XI organizado por la FCL XI el sábado 18 de octubre de 9:00 a 18:00

Nos vemos en el Stade Antoine Béguère y en los campos anexos de rugby del complejo deportivo del Palais des Sports.

Para más información: 06 87 33 19 42

L’événement Tournoi d’automne de l’académie de football du FCL XI Lourdes a été mis à jour le 2025-10-10 par OT de Lourdes|CDT65