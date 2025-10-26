Tournoi d’automne d’Échecs TARBES Tarbes

Tournoi d'automne d'Échecs TARBES Tarbes dimanche 26 octobre 2025.

Tournoi d’automne d’Échecs

TARBES Rue Massey Tarbes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-10-26

fin : 2025-10-26

2025-10-26

Inscription à 9h, 1ère ronde à 10h

7 rondes, 15 min + 5 s

1er prix 150€

2ème prix 100€

3ème prix 50€

Boisson, sandwich et croque-monsieur

TARBES Rue Massey Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 18 77 20 62

English :

Registration at 9am, 1st round at 10am

7 rounds, 15 min + 5 sec

1st prize: 150?

2nd prize: 100?

3rd prize: 50?

Drink, sandwich and croque-monsieur

German :

Anmeldung um 9 Uhr, 1. Runde um 10 Uhr

7 Runden, 15 min + 5 s

1. Preis: 150?

2. Preis: 100?

3. Preis: 50?

Getränk, Sandwich und Croque Monsieur

Italiano :

Iscrizioni alle 9.00, 1° turno alle 10.00

7 turni, 15 minuti + 5 secondi

1° premio: 150?

2° premio: 100?

3° premio: 50?

Bevanda, panino e croque-monsieur

Espanol :

Inscripción a las 9h, 1ª ronda a las 10h

7 rondas, 15 min + 5 seg

1er premio: 150?

2º premio: 100

3er premio: 50?

Bebida, bocadillo y croque-monsieur

