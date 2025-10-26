Tournoi d’automne d’Échecs TARBES Tarbes
Tournoi d’automne d’Échecs TARBES Tarbes dimanche 26 octobre 2025.
Tournoi d’automne d’Échecs
TARBES Rue Massey Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-26
fin : 2025-10-26
Date(s) :
2025-10-26
Inscription à 9h, 1ère ronde à 10h
7 rondes, 15 min + 5 s
1er prix 150€
2ème prix 100€
3ème prix 50€
Boisson, sandwich et croque-monsieur
.
TARBES Rue Massey Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 18 77 20 62
English :
Registration at 9am, 1st round at 10am
7 rounds, 15 min + 5 sec
1st prize: 150?
2nd prize: 100?
3rd prize: 50?
Drink, sandwich and croque-monsieur
German :
Anmeldung um 9 Uhr, 1. Runde um 10 Uhr
7 Runden, 15 min + 5 s
1. Preis: 150?
2. Preis: 100?
3. Preis: 50?
Getränk, Sandwich und Croque Monsieur
Italiano :
Iscrizioni alle 9.00, 1° turno alle 10.00
7 turni, 15 minuti + 5 secondi
1° premio: 150?
2° premio: 100?
3° premio: 50?
Bevanda, panino e croque-monsieur
Espanol :
Inscripción a las 9h, 1ª ronda a las 10h
7 rondas, 15 min + 5 seg
1er premio: 150?
2º premio: 100
3er premio: 50?
Bebida, bocadillo y croque-monsieur
L’événement Tournoi d’automne d’Échecs Tarbes a été mis à jour le 2025-10-20 par OT de Tarbes|CDT65