Tournoi de baby-foot Arc-sous-Cicon
Tournoi de baby-foot Arc-sous-Cicon vendredi 27 mars 2026.
Tournoi de baby-foot
Salle d’Accueil Arc-sous-Cicon Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 18:00:00
fin : 2026-03-27 23:00:00
Date(s) :
2026-03-27
A partir de 18h.
Organisé par l’ES les Fonges et les Diablotins d’Arc.
Tournoi enfants CM2 gratuit de 18h à 20h, puis tournoi adultes à partir de 20h30. Buvette et restauration sur place.
10€ adultes, gratuit pour les enfants.
Inscriptions auprès de Mme Belot ou Mr Sancey-Richard. .
Salle d’Accueil Arc-sous-Cicon 25520 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 94 56 99
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Tournoi de baby-foot
L’événement Tournoi de baby-foot Arc-sous-Cicon a été mis à jour le 2026-03-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS