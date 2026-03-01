Tournoi de baby-foot

Arc-sous-Cicon Doubs

27 mars 2026 18:00

23:00

27 mars 2026

A partir de 18h.

Organisé par l’ES les Fonges et les Diablotins d’Arc.

Tournoi enfants CM2 gratuit de 18h à 20h, puis tournoi adultes à partir de 20h30. Buvette et restauration sur place.

10€ adultes, gratuit pour les enfants.

Inscriptions auprès de Mme Belot ou Mr Sancey-Richard. .

Salle d'Accueil Arc-sous-Cicon 25520 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

