Tournoi de Baby-Foot au Goglu Café Culturel Le Goglu Varzy

Tournoi de Baby-Foot à partir de 19h au café Le Goglu Plusieurs lots à gagner Inscription obligatoire 6 euros par équipe de 2 joueurs .

Café Culturel Le Goglu 1 Place du Marché Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 66 73 94 62 legoglu58@gmail.com

