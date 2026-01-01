Tournoi de Baby Foot Beauzac

Tournoi de Baby Foot

15ème édition du TOURNOI DE BABY-FOOT. 14h salle des Remparts. Par équipe de 2 personnes. Balles en liège et balles dures. Tous niveaux de 12 à 92 ans. Lots à gagner. Inscriptions et renseignements CAP EVASION 06 79 97 04 30.

SALLE ESPACE DES REMPARTS Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 97 04 30

15th BABY-FOOT TOURNAMENT. 14h salle des Remparts. Teams of 2. Cork and hard balls. All levels, ages 12 to 92. Prizes to be won. Registration and information CAP EVASION 06 79 97 04 30.

