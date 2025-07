Tournoi de baby-foot humain Bernardswiller

Tournoi de baby-foot humain Bernardswiller samedi 30 août 2025.

Tournoi de baby-foot humain

1 rue de la promenade Bernardswiller Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-08-30 17:00:00

2025-08-30

Le baby-foot humain se joue à 2 équipes de 5 joueurs chacune sur un terrain de 12m par 6m. Buvette et tartes flambées sur place. Inscriptions possibles jusqu’au 15 août pascaluntrau@gmail.com

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers organise son 10è tournoi de baby-foot humain avec des récompenses à la clef. Inscrivez vous pour passer une agréable soirée !

Le baby-foot humain se joue à 2 équipes de 5 joueurs chacune sur un terrain de 12m par 6m. Buvette et restauration (tartes flambées) sur place.

Inscriptions possibles jusqu’au 15 août pascaluntrau@gmail.com

En cas de mauvais temps, la manifestation se tiendra à la salle des fêtes.

1 rue de la promenade Bernardswiller 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 6 85 66 64 74 pascaluntrau@gmail.com

English :

Human table soccer is played by 2 teams of 5 players each on a 12m x 6m pitch. Refreshment bar and tarts flambées on site. Registration open until August 15: pascaluntrau@gmail.com

German :

Menschliches Tischfußball wird von 2 Teams mit je 5 Spielern auf einem 12m x 6m großen Spielfeld gespielt. Getränke und Flammkuchen vor Ort. Anmeldungen sind bis zum 15. August möglich: pascaluntrau@gmail.com

Italiano :

Il calcio balilla umano è giocato da 2 squadre di 5 giocatori ciascuna su un campo di 12m per 6m. Bar e crostate flambées sul posto. Iscrizioni aperte fino al 15 agosto: pascaluntrau@gmail.com

Espanol :

El futbolín humano lo juegan 2 equipos de 5 jugadores cada uno en un campo de 12 m por 6 m. Bar de refrescos y tartas flambeadas in situ. Inscripciones abiertas hasta el 15 de agosto: pascaluntrau@gmail.com

