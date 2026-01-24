Tournoi de Baby-Foot Saint-Martial-d’Artenset
Tournoi de Baby-Foot Saint-Martial-d’Artenset dimanche 1 février 2026.
Tournoi de Baby-Foot
Foyer Communal Saint-Martial-d’Artenset Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01
fin : 2026-02-01
Date(s) :
2026-02-01
Tournoi de baby-Foot- A l’occasion de la Chandeleur à 14h30 par équipes de 4 sur inscriptions avant le 26 janvier
07 86 43 82 85 mic-stmartial@gmail.com .
Foyer Communal Saint-Martial-d’Artenset 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 43 82 85 mic.stmartial@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Tournoi de Baby-Foot
L’événement Tournoi de Baby-Foot Saint-Martial-d’Artenset a été mis à jour le 2026-01-20 par Vallée de l’Isle en Périgord