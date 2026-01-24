Tournoi de Baby-Foot Saint-Martial-d’Artenset

Tournoi de Baby-Foot

Foyer Communal Saint-Martial-d’Artenset Dordogne

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

2026-02-01

Tournoi de baby-Foot- A l’occasion de la Chandeleur à 14h30 par équipes de 4 sur inscriptions avant le 26 janvier

07 86 43 82 85 mic-stmartial@gmail.com .

Foyer Communal Saint-Martial-d’Artenset 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 43 82 85 mic.stmartial@gmail.com

