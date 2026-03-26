Tournoi de Babyfoot Espace culturel du Pays de Nay Nay
Tournoi de Babyfoot Espace culturel du Pays de Nay Nay vendredi 3 avril 2026.
Tournoi de Babyfoot
Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
Poignées en main, regards concentrés… Viens défier tes amis, marquer des buts de légende et tenter de décrocher le titre de champion. Ambiance fun, esprit d’équipe et fous rires garantis !
Pour Ados Sur inscription .
Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73 culture@paysdenay.fr
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English : Tournoi de Babyfoot
L’événement Tournoi de Babyfoot Nay a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay
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