Tournoi de Babyfoot Espace culturel du Pays de Nay Nay

Tournoi de Babyfoot

Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Poignées en main, regards concentrés… Viens défier tes amis, marquer des buts de légende et tenter de décrocher le titre de champion. Ambiance fun, esprit d’équipe et fous rires garantis !

Pour Ados Sur inscription .

Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73 culture@paysdenay.fr

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English : Tournoi de Babyfoot

L’événement Tournoi de Babyfoot Nay a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay