Tournoi de backgammon Pestel Café Die
Tournoi de backgammon Pestel Café Die samedi 13 décembre 2025.
Tournoi de backgammon
Pestel Café 16 avenue de la division du Texas Die Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
une boisson offerte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 15:45:00
fin : 2025-12-13 23:00:00
Date(s) :
2025-12-13
Inscription au bar ou par téléphone.
.
Pestel Café 16 avenue de la division du Texas Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 23 12 07 pestelcafe@gmail.com
English :
Registration at the bar or by phone.
L’événement Tournoi de backgammon Die a été mis à jour le 2025-12-05 par Office de Tourisme du Pays Diois