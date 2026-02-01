Tournoi de Backgammon Cinéma le Pestel Die
Tournoi de Backgammon Cinéma le Pestel Die samedi 28 février 2026.
Tournoi de Backgammon
Cinéma le Pestel 16 avenue de la division du Texas Die Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
une boisson offerte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 16:00:00
fin : 2026-02-28 22:00:00
Date(s) :
2026-02-28
Le Pestel Café organise son deuxième tournoi de Backgammon de l’année!
Inscription 6 euros, une boisson comprise.
Restauration sur place.
.
Cinéma le Pestel 16 avenue de la division du Texas Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 23 12 07 pestelcafe@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Pestel Café is organizing its second Backgammon tournament of the year!
Registration 6 euros, one drink included.
Catering on site.
L’événement Tournoi de Backgammon Die a été mis à jour le 2026-02-14 par Office de Tourisme du Pays Diois