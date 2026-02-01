Tournoi de Backgammon Cinéma le Pestel Die

Tournoi de Backgammon

Cinéma le Pestel 16 avenue de la division du Texas Die Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

une boisson offerte

Début : 2026-02-28 16:00:00

fin : 2026-02-28 22:00:00

2026-02-28

Le Pestel Café organise son deuxième tournoi de Backgammon de l’année!

Inscription 6 euros, une boisson comprise.

Restauration sur place.

Cinéma le Pestel 16 avenue de la division du Texas Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 23 12 07 pestelcafe@gmail.com

English :

The Pestel Café is organizing its second Backgammon tournament of the year!

Registration 6 euros, one drink included.

Catering on site.

L’événement Tournoi de Backgammon Die a été mis à jour le 2026-02-14 par Office de Tourisme du Pays Diois