Tournoi de Backgammon Cinéma le Pestel Die samedi 28 février 2026.

Cinéma le Pestel 16 avenue de la division du Texas Die Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

une boisson offerte

Début : 2026-02-28 16:00:00
fin : 2026-02-28 22:00:00

2026-02-28

Le Pestel Café organise son deuxième tournoi de Backgammon de l’année!
Inscription 6 euros, une boisson comprise.
Restauration sur place.
Cinéma le Pestel 16 avenue de la division du Texas Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 23 12 07  pestelcafe@gmail.com

English :

The Pestel Café is organizing its second Backgammon tournament of the year!
Registration 6 euros, one drink included.
Catering on site.

L’événement Tournoi de Backgammon Die a été mis à jour le 2026-02-14 par Office de Tourisme du Pays Diois