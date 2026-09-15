Tournoi de Backgammon Cinéma le Pestel Die

Informations pratiques

Die

Tournoi de Backgammon

Cinéma le Pestel Avenue de la division du Texas Die Drôme

Tarif : 5 – 5 – EUR

une boisson offerte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 19:00:00

fin : 2026-10-15 23:00:00

Date(s) :

2026-10-15

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Cinéma le Pestel Avenue de la division du Texas Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 23 12 07 pestelcafe@gmail.com

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English :

L’événement Tournoi de Backgammon Die a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme du Pays Diois