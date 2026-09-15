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Tournoi de Backgammon Cinéma le Pestel Die

jeudi 15 octobre 2026 · Cinéma le Pestel · Die

Informations pratiques

Début
jeudi 15 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Cinéma le Pestel
Adresse
Avenue de la division du Texas
Ville
26150 Die
Département
Drôme
Tarif
5 5 une boisson offerte

Die

Tournoi de Backgammon

Cinéma le Pestel Avenue de la division du Texas Die Drôme

Tarif : 5 – 5 – EUR

une boisson offerte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 19:00:00
fin : 2026-10-15 23:00:00

Date(s) :
2026-10-15

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Cinéma le Pestel Avenue de la division du Texas Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 23 12 07  pestelcafe@gmail.com

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English :

L’événement Tournoi de Backgammon Die a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme du Pays Diois

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