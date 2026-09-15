AGENDA · Die
Tournoi de Backgammon Cinéma le Pestel Die
jeudi 15 octobre 2026 · Cinéma le Pestel · Die
Informations pratiques
Die
Tournoi de Backgammon
Cinéma le Pestel Avenue de la division du Texas Die Drôme
Tarif : 5 – 5 – EUR
une boisson offerte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 19:00:00
fin : 2026-10-15 23:00:00
Date(s) :
2026-10-15
.
Cinéma le Pestel Avenue de la division du Texas Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 23 12 07 pestelcafe@gmail.com
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English :
L’événement Tournoi de Backgammon Die a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme du Pays Diois
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