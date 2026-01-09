Tournoi de Badminton 2026 de Cognac Complexe Omnisport des Vauzelles Châteaubernard

Tournoi de Badminton 2026 de Cognac

Complexe Omnisport des Vauzelles 2 rue du Bleu Nacré Châteaubernard Charente

Tarif : – –

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-15

Cognac Badminton a le plaisir de vous annoncer la 13ème édition de son tournoi qui se tiendra les 14 et 15 février 2026au complexe des Vauzelles !

.

Complexe Omnisport des Vauzelles 2 rue du Bleu Nacré Châteaubernard 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 56 73 75

English :

Cognac Badminton is pleased to announce the 13th edition of its tournament, to be held on February 14 and 15, 2026 at the Vauzelles complex!

