Tournoi de Badminton Lacroix-Barrez
Tournoi de Badminton Lacroix-Barrez mercredi 27 août 2025.
Tournoi de Badminton
city stade Lacroix-Barrez Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-08-27
fin : 2025-08-27
Date(s) :
2025-08-27
Rendez-vous au city stade à 20h, par équipe de 2. Buvette sur place
city stade Lacroix-Barrez 12600 Aveyron Occitanie +33 6 71 66 30 60
English :
Meet at the city stadium at 8 p.m., in teams of 2. Refreshments on site
German :
Treffpunkt im City Stadium um 20 Uhr, in Zweierteams. Getränke vor Ort
Italiano :
Ritrovo allo stadio comunale alle 20.00, in squadre da 2. Rinfresco in loco
Espanol :
Reunión en el estadio municipal a las 20.00 horas, en equipos de 2. Refrigerio in situ
