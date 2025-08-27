Tournoi de Badminton Lacroix-Barrez

Lacroix-Barrez Aveyron

Début : Mercredi 2025-08-27

fin : 2025-08-27

2025-08-27

Rendez-vous au city stade à 20h, par équipe de 2. Buvette sur place

city stade Lacroix-Barrez 12600 Aveyron Occitanie +33 6 71 66 30 60

English :

Meet at the city stadium at 8 p.m., in teams of 2. Refreshments on site

German :

Treffpunkt im City Stadium um 20 Uhr, in Zweierteams. Getränke vor Ort

Italiano :

Ritrovo allo stadio comunale alle 20.00, in squadre da 2. Rinfresco in loco

Espanol :

Reunión en el estadio municipal a las 20.00 horas, en equipos de 2. Refrigerio in situ

