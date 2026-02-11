Tournoi de badminton Salle Saint Anne Mauléon
Tournoi de badminton Salle Saint Anne Mauléon dimanche 8 mars 2026.
Tournoi de badminton
Salle Saint Anne 11 Rue du Frère Jacquet Mauléon Deux-Sèvres
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-03-08
fin : 2026-03-08
2026-03-08
Les plumes mauléonnaises organisent un tournoi convivial de badminton dont une partie des bénéfices sera reversée à l’association ASF79.
2 types de catégories le tournoi double mixte et le double homme avec 16 équipes par catégorie.
Buvette et restauration sur place possible. .
Salle Saint Anne 11 Rue du Frère Jacquet Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine lesplumes79@gmail.com
