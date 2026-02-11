Tournoi de badminton Salle Saint Anne Mauléon

Tournoi de badminton

Salle Saint Anne 11 Rue du Frère Jacquet Mauléon Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Les plumes mauléonnaises organisent un tournoi convivial de badminton dont une partie des bénéfices sera reversée à l’association ASF79.

2 types de catégories le tournoi double mixte et le double homme avec 16 équipes par catégorie.

Buvette et restauration sur place possible. .

lesplumes79@gmail.com

