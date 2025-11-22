tournoi de badminton Montfaucon-en-Velay

tournoi de badminton

tournoi en double, à partir de 18h30, dès 16 ans

snack et buvette sur place

3€ personnes 2€ pour les membres de Bad in Montfaucon

inscription par sms au 06 82 34 92 53

gymnase Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 34 92 53

English :

doubles tournament, from 6.30pm, for 16-year-olds and over

snacks and refreshments on site

3? per person 2? for Bad in Montfaucon members

registration by sms to 06 82 34 92 53

German :

doppelturnier, ab 18:30 Uhr, ab 16 Jahren

snacks und Getränke vor Ort

3? Person 2? für Mitglieder von Bad in Montfaucon

anmeldung per SMS unter 06 82 34 92 53

Italiano :

torneo di doppio, a partire dalle 18.30, per i ragazzi dai 16 anni in su

snack e bar sul posto

3? a persona 2? per i soci Bad in Montfaucon

iscrizione via sms al numero 06 82 34 92 53

Espanol :

torneo de dobles, a partir de las 18.30 horas, para mayores de 16 años

snack y bar in situ

3? por persona 2? para los socios de Bad in Montfaucon

inscripción por sms al 06 82 34 92 53

