tournoi de badminton Montfaucon-en-Velay

tournoi en double, à partir de 18h30, dès 16 ans
snack et buvette sur place
3€ personnes 2€ pour les membres de Bad in Montfaucon
inscription par sms au 06 82 34 92 53
gymnase Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 34 92 53
English :
doubles tournament, from 6.30pm, for 16-year-olds and over
snacks and refreshments on site
3? per person 2? for Bad in Montfaucon members
registration by sms to 06 82 34 92 53
German :
doppelturnier, ab 18:30 Uhr, ab 16 Jahren
snacks und Getränke vor Ort
3? Person 2? für Mitglieder von Bad in Montfaucon
anmeldung per SMS unter 06 82 34 92 53
Italiano :
torneo di doppio, a partire dalle 18.30, per i ragazzi dai 16 anni in su
snack e bar sul posto
3? a persona 2? per i soci Bad in Montfaucon
iscrizione via sms al numero 06 82 34 92 53
Espanol :
torneo de dobles, a partir de las 18.30 horas, para mayores de 16 años
snack y bar in situ
3? por persona 2? para los socios de Bad in Montfaucon
inscripción por sms al 06 82 34 92 53
