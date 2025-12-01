Tournoi de badminton rue des enclos Moyenmoutier
Tournoi de badminton rue des enclos Moyenmoutier samedi 13 décembre 2025.
Tournoi de badminton
rue des enclos Salle omnisports Lucien Vernier Moyenmoutier Vosges
Venez assister au tournoi de badminton inter associations organisé par Médiani Volant.
Sur réservation.Tout public
rue des enclos Salle omnisports Lucien Vernier Moyenmoutier 88420 Vosges Grand Est +33 3 29 42 09 09 ogerard@moyenmoutier.fr
English :
Come along to the inter-association badminton tournament organized by Médiani Volant.
Reservations required.
