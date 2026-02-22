Tournoi de Badminton Paulhaguet
Tournoi de Badminton Paulhaguet dimanche 8 mars 2026.
Tournoi de Badminton
Gymnase Paulhaguet Haute-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
La journée ou 10€ la doublette.
Début : 2026-03-08
fin : 2026-03-08
2026-03-08
Journée tournois de badminton au gymnase, organisé par Dynamique Sports Paulhaguet, ouvert à tous, jeu en double. Restauration rapide sur place sur réservation. Inscription obligatoire.
Gymnase Paulhaguet 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 44 04 55
English :
Badminton tournament day at the gymnasium, organized by Dynamique Sports Paulhaguet, open to all, doubles play. Fast food available on reservation. Registration required.
L’événement Tournoi de Badminton Paulhaguet a été mis à jour le 2026-02-20 par Communauté de communes des rives Haut-Allier