Tournoi de Badminton Paulhaguet

Tournoi de Badminton

Gymnase Paulhaguet Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

La journée ou 10€ la doublette.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Journée tournois de badminton au gymnase, organisé par Dynamique Sports Paulhaguet, ouvert à tous, jeu en double. Restauration rapide sur place sur réservation. Inscription obligatoire.

Gymnase Paulhaguet 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 44 04 55

English :

Badminton tournament day at the gymnasium, organized by Dynamique Sports Paulhaguet, open to all, doubles play. Fast food available on reservation. Registration required.

