Tournoi de Basket 3 x 3 du Téléthon Promenade de la Digue Nyons

Tournoi de Basket 3 x 3 du Téléthon

Promenade de la Digue Maison des Sports Nyons Drôme

Début : 2025-12-19 17:30:00

fin : 2025-12-19 20:00:00

2025-12-19

Tournoi de Basket 3 x 3 ouvert à tous, organisé par le Basket Club Nyonsais, à la Maison des Sports, 17h30.

Participation 1€ par joueur minimum et don de la recette d’une buvette de décembre.

Promenade de la Digue Maison des Sports Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 50 00 mairiedenyons@nyons.com

English :

3 x 3 Basketball tournament open to all, organized by the Basket Club Nyonsais, at the Maison des Sports, 5:30pm.

Entry fee: 1? per player minimum, plus a donation from a December refreshment stand.

