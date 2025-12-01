Tournoi de Basket 3 x 3 du Téléthon Promenade de la Digue Nyons
Tournoi de Basket 3 x 3 du Téléthon Promenade de la Digue Nyons vendredi 19 décembre 2025.
Tournoi de Basket 3 x 3 du Téléthon
Promenade de la Digue Maison des Sports Nyons Drôme
Début : 2025-12-19 17:30:00
fin : 2025-12-19 20:00:00
2025-12-19
Tournoi de Basket 3 x 3 ouvert à tous, organisé par le Basket Club Nyonsais, à la Maison des Sports, 17h30.
Participation 1€ par joueur minimum et don de la recette d’une buvette de décembre.
Promenade de la Digue Maison des Sports Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 50 00 mairiedenyons@nyons.com
English :
3 x 3 Basketball tournament open to all, organized by the Basket Club Nyonsais, at the Maison des Sports, 5:30pm.
Entry fee: 1? per player minimum, plus a donation from a December refreshment stand.
