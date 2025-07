Tournoi de Basket 3X3 Losse

Tournoi de Basket 3X3 Losse jeudi 31 juillet 2025.

Tournoi de Basket 3X3

Losse Landes

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-31

fin : 2025-07-31

Date(s) :

2025-07-31 2025-08-01

En famille ou entre amis, participez au tournoi de Basket 3X3 de Losse !

Jeudi 31 Juillet matchs de poule | Vendredi 1er Août phase finale

Inscription des équipes avant le 28 Juillet par SMS.

Losse 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 55 18 07

English : Tournoi de Basket 3X3

Bring your family and friends to the Losse 3X3 Basketball Tournament!

Thursday July 31: pool matches | Friday August 1: final phase

Team registration by SMS before July 28.

German : Tournoi de Basket 3X3

Nehmen Sie mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden am 3X3-Basketballturnier in Losse teil!

Donnerstag, 31. Juli: Gruppenspiele | Freitag, 1. August: Finalrunde

Anmeldung der Teams bis zum 28. Juli per SMS.

Italiano :

Riunitevi con la famiglia e gli amici per il torneo di basket Losse 3X3!

Giovedì 31 luglio: partite a gironi | Venerdì 1 agosto: fase finale

Le squadre devono iscriversi via SMS entro il 28 luglio.

Espanol : Tournoi de Basket 3X3

¡Reúnete con tu familia y amigos en el Torneo de Baloncesto 3X3 de Losse!

Jueves 31 de julio: partidos de la fase de grupos | Viernes 1 de agosto: fase final

Los equipos deben inscribirse por SMS antes del 28 de julio.

L’événement Tournoi de Basket 3X3 Losse a été mis à jour le 2025-07-17 par OT Landes d’Armagnac