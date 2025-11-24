Tournoi de basket 3×3 Gymnase d’Aurus Saint-Paul-lès-Dax

Tournoi de basket 3x3

Tournoi de basket 3×3 Gymnase d’Aurus Saint-Paul-lès-Dax dimanche 14 décembre 2025.

Tournoi de basket 3×3

Gymnase d’Aurus Chemin d’Aurus Saint-Paul-lès-Dax Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14

Date(s) :
2025-12-14

– Seniors mixtes en nocturne de 19h à minuit
– Jeunes U13 -U15 mixtes de 17h30 à 19h
Inscription gratuite par sms au 07 52 16 99 25 et par mail à spb3x340@gmail.com > porter un cadeau non emballé pour des enfants de 0 à 10 ans.
Proposé par le SPB Landes 3×3.   .

Gymnase d’Aurus Chemin d’Aurus Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 52 16 99 25 

English : Tournoi de basket 3×3

German : Tournoi de basket 3×3

Italiano :

Espanol : Tournoi de basket 3×3

L’événement Tournoi de basket 3×3 Saint-Paul-lès-Dax a été mis à jour le 2025-11-23 par OT Grand Dax