Tournoi de basket 3×3 Gymnase d’Aurus Saint-Paul-lès-Dax

Gymnase d’Aurus Chemin d’Aurus Saint-Paul-lès-Dax Landes
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14
2025-12-14
– Seniors mixtes en nocturne de 19h à minuit
– Jeunes U13 -U15 mixtes de 17h30 à 19h
Inscription gratuite par sms au 07 52 16 99 25 et par mail à spb3x340@gmail.com > porter un cadeau non emballé pour des enfants de 0 à 10 ans.
Proposé par le SPB Landes 3×3. .
Gymnase d’Aurus Chemin d’Aurus Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 52 16 99 25
