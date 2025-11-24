Tournoi de basket 3×3 Gymnase d’Aurus Saint-Paul-lès-Dax

Tournoi de basket 3×3

Gymnase d’Aurus Chemin d’Aurus Saint-Paul-lès-Dax Landes

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

2025-12-14

– Seniors mixtes en nocturne de 19h à minuit

– Jeunes U13 -U15 mixtes de 17h30 à 19h

Inscription gratuite par sms au 07 52 16 99 25 et par mail à spb3x340@gmail.com > porter un cadeau non emballé pour des enfants de 0 à 10 ans.

Proposé par le SPB Landes 3×3. .

Gymnase d’Aurus Chemin d’Aurus Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 52 16 99 25

