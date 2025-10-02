Tournoi de basket-ball 3×3 – 20 ans du Diapason Le Diapason – Université de Rennes Rennes

Tournoi de basket-ball 3×3 – 20 ans du Diapason Le Diapason – Université de Rennes Rennes Jeudi 2 octobre, 18h30 Ille-et-Vilaine

gratuit

Tournoi de basket 3×3

Tournoi de 3×3 pour tous lors de la soirée festive des 20 ans du diapason.

Venez rencontrer des basketteurs et basketteuses sur ce début d’année tout en profitant d’une ambiance festive.

Inscription individuelle, vous pouvez venir jouer avec votre équipe déjà constituée (tout le monde doit être inscrit) ou venir seul.

Des équipes seront faites sur place avec les personnes isolées.

Le tournoi se fera en 2 temps différents permettant à tous les étudiants qui le souhaitent de concilier un moment sportif et un moment festif en participant aux concerts.

Le lien pour s’inscrire aux concerts est >>ICI <<. Pour toutes questions : [theo.perrin@univ-rennes.fr](mailto:theo.perrin@univ-rennes.fr) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) : Début : 2025-10-02T18:30:00.000+02:00 Fin : 2025-10-02T23:00:00.000+02:00 1 https://diapason.univ-rennes.fr/ https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/select/overview.php Le Diapason - Université de Rennes Allée Jules Noël 35042 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine culture@univ-rennes1.fr 02 23 23 55 68 G.julien