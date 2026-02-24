Tournoi de basket Corpo 2026 Salle des Sports Cahuzac
Tournoi de basket Corpo 2026 Salle des Sports Cahuzac vendredi 17 avril 2026.
Tournoi de basket Corpo 2026
Salle des Sports 350 route d’Eymet Cahuzac Lot-et-Garonne
Début : 2026-04-17
fin : 2026-04-18
Tournoi de basket Loisirs pour les non licenciés.
Rendez vous le vendredi 17 avril à 18h et le samedi 18 avril à 16h
Restauration et buvette sur place, tombola.
Salle des Sports 350 route d’Eymet Cahuzac 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 91 86 62 alcastillonnesbasket@gmail.com
English : Tournoi de basket Corpo 2026
Recreational basketball tournament for unlicensed players.
Friday, April 17 at 6 p.m. and Saturday, April 18 at 4 p.m
Catering and refreshments on site, tombola.
