Tournoi de basket Corpo 2026 Salle des Sports Cahuzac

Tournoi de basket Corpo 2026

Salle des Sports 350 route d’Eymet Cahuzac Lot-et-Garonne

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-18

Tournoi de basket Loisirs pour les non licenciés.

Rendez vous le vendredi 17 avril à 18h et le samedi 18 avril à 16h

Restauration et buvette sur place, tombola.

Salle des Sports 350 route d’Eymet Cahuzac 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 91 86 62 alcastillonnesbasket@gmail.com

English : Tournoi de basket Corpo 2026

Recreational basketball tournament for unlicensed players.

Friday, April 17 at 6 p.m. and Saturday, April 18 at 4 p.m

Catering and refreshments on site, tombola.

