Tournoi de basketball Gymnase Excideuil 5 juillet 2025 13:00

Dordogne

Tournoi de basketball Gymnase Boulevard André Dupuy Excideuil Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 13:00:00

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-07-05

Les Dinosaures de Cherveix-Cubas vous invitent.

Match 5 vs 5.

Dès 18 ans.

20€ par équipe.

Buvette et restauration sur place avec le food truck Né-ti burgers.

Sur inscription.

Les Dinosaures de Cherveix-Cubas vous invitent.

Match 5 vs 5.

Dès 18 ans.

20€ par équipe.

Buvette et restauration sur place avec le food truck Né-ti burgers.

Sur inscription. .

Gymnase Boulevard André Dupuy

Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 03 44 75

English : Tournoi de basketball

The Dinosaurs of Cherveix-Cubas invite you.

Match 5 vs 5.

From 18 years.

20? per team.

Refreshment bar and on-site catering by Né-ti burgers food truck.

Registration required.

German : Tournoi de basketball

Die Dinosaurier von Cherveix-Cubas laden Sie ein.

5 vs 5 Match.

Ab 18 Jahren.

20? pro Team.

Getränke und Verpflegung vor Ort mit dem Foodtruck Né-ti burgers.

Auf Anmeldung.

Italiano :

I Dinosauri di Cherveix-Cubas vi invitano.

Partita 5 contro 5.

Over 18.

20? per squadra.

Rinfresco e cibo in loco con il camioncino degli hamburger Né-ti.

Iscrizione obbligatoria.

Espanol : Tournoi de basketball

Los Dinosaurios de Cherveix-Cubas te invitan.

Partido 5 contra 5.

Mayores de 18 años.

20? por equipo.

Refrescos y comida in situ con el food truck de hamburguesas Né-ti.

Inscripción obligatoria.

L’événement Tournoi de basketball Excideuil a été mis à jour le 2025-06-24 par Isle-Auvézère