Tournoi de beach-volley 3×3 Chinon

Tournoi de beach-volley 3×3 Chinon dimanche 20 juillet 2025.

Tournoi de beach-volley 3×3

Quai Danton Chinon Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-07-20

fin : 2025-07-20

Date(s) :

2025-07-20

Le Service des Sports de la Ville organise la 31e édition du tournoi de beach volley 3×3 sur la plage du camping face à la Forteresse royale. Début du tournoi à 10h.

Le tournoi est accessible aux licenciés et non-licenciés et aux seniors hommes, seniors femmes et juniors.

Le Service des Sports de la Ville organise la 31e édition du tournoi de beach volley 3×3 sur la plage du camping face à la Forteresse royale. Début du tournoi à 10h.

Le tournoi est accessible aux licenciés et non-licenciés et aux seniors hommes, seniors femmes et juniors.

La participation est de 7 euros par joueur, les inscriptions se font sur place le jour-même. .

Quai Danton Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 93 46 72 nfarina@ville-chinon.com

English :

The town’s Sports Department is organizing the 31st edition of the 3×3 beach volleyball tournament on the campsite beach opposite the Royal Fortress. Tournament starts at 10 a.m.

The tournament is open to licensed and non-licensed players, and to senior men, senior women and juniors.

German :

Das Sportamt der Stadt organisiert die 31. Ausgabe des 3×3-Beachvolleyballturniers auf dem Strand des Campingplatzes gegenüber der Königlichen Festung. Beginn des Turniers um 10 Uhr.

Das Turnier ist für Lizenzinhaber und Nicht-Lizenzinhaber sowie für Senioren Männer, Senioren Frauen und Junioren

Italiano :

L’Assessorato allo Sport della città organizza la 31ª edizione del torneo di beach volley 3×3 sulla spiaggia del campeggio di fronte alla Fortezza Reale. Il torneo inizia alle 10.00.

Il torneo è aperto ai titolari e ai non titolari di licenza, agli uomini senior, alle donne senior e agli juniores

Espanol :

El Departamento de Deportes de la ciudad organiza la 31ª edición del torneo de voley playa 3×3 en la playa del camping, frente a la Fortaleza Real. El torneo comienza a las 10 de la mañana.

El torneo está abierto a titulares de licencia y no titulares de licencia y a hombres senior, mujeres senio

L’événement Tournoi de beach-volley 3×3 Chinon a été mis à jour le 2025-07-11 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme