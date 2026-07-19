Tournoi de beach-volley Plage de Bellangenet Clohars-Carnoët

Informations pratiques

Clohars-Carnoët

Tournoi de beach-volley

Plage de Bellangenet Impasse du Loch Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 19:00:00

fin : 2026-08-21 21:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Tournoi de beach-volley sur la plage de Bellangenet en 3 contre 3 tous les vendredis soirs de l’été à 19h.

Ouvert à tous. .

Plage de Bellangenet Impasse du Loch Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 60 29 46 65

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Tournoi de beach-volley Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-07-15 par OT QUIMPERLE LES RIAS