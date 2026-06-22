Tournoi de Beach-volley Guipavas
Tournoi de Beach-volley Guipavas samedi 29 août 2026.
Guipavas
Tournoi de Beach-volley
plage du Moulin blanc Guipavas Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 10:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-29
Les volleyeurs et volleyeuses investissent la plage du Moulin-Blanc pour leur traditionnel tournoi de fin d’été de beach volley.
Deux jours de compétition au soleil avec du 2×2 mixte ou 3×3 féminin/ masculin dans une ambiance festive et spectacle garanti. .
plage du Moulin blanc Guipavas 29490 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Tournoi de Beach-volley Guipavas a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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