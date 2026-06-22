Guipavas

Tournoi de Beach-volley

plage du Moulin blanc Guipavas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 10:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-29

Les volleyeurs et volleyeuses investissent la plage du Moulin-Blanc pour leur traditionnel tournoi de fin d’été de beach volley.

Deux jours de compétition au soleil avec du 2×2 mixte ou 3×3 féminin/ masculin dans une ambiance festive et spectacle garanti. .

plage du Moulin blanc Guipavas 29490 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Tournoi de Beach-volley Guipavas a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue