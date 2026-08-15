Tournoi de Beach Volley sur la plage à l’Est du casino Villers-sur-Mer
samedi 15 août 2026 · sur la plage à l’Est du casino · Villers-sur-Mer
Informations pratiques
Villers-sur-Mer
Tournoi de Beach Volley
sur la plage à l’Est du casino Terrains de la rosière Villers-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 14:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15 2026-08-29
Tournois de Beach Vollet ouverts à tous. Inscriptions sur place. Report au dimanche en cas de conditions météorologiques défavorables.
La tradition du volley-ball d’été perdure à Villers-sur-Mer ! Notamment grâce à des férus de ce sport, depuis plus de quarante ans. Tout le monde est invité à participer aux tournois dans une ambiance détendue. Les inscriptions se font sur place avant le tournoi. Seul ou entre amis, des équipes équilibrées seront formées.
Démonstration de volley assis (handi volley) le 29 août.
Report au dimanche en cas de conditions météorologiques défavorables. .
sur la plage à l’Est du casino Terrains de la rosière Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie christian.calda@wanadoo.fr
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English : Tournoi de Beach Volley
Beach volleyball tournaments open to all. Register on the day. Postponed to Sunday in the event of bad weather.
L’événement Tournoi de Beach Volley Villers-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-10 par OT SPL Deauville
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