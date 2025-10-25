Tournoi de beer pong Langeac

Tournoi de beer pong Langeac samedi 25 octobre 2025.

Tournoi de beer pong

Bar Le Saint-Gal Langeac Haute-Loire

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

La doublette.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 19:00:00

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

Tournoi de Beer Pong au Saint Gal Bar, organisé par le HBC de Langeac. Jeu en doublette à 4€ équipe avec de nombreux cadeaux à gagner, jeu sans obligation d’alcool. Inscriptions sur place à partir de 19h. Restauration sur place.

Bar Le Saint-Gal Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 37 98

English :

Beer Pong tournament at the Saint Gal Bar, organized by the Langeac HBC. Double-handed game for 4? team, with lots of prizes to be won, no alcohol required. Registration on site from 7pm. Catering on site.

German :

Beer Pong Turnier in der Saint Gal Bar, organisiert vom HBC Langeac. Spiel im Doppelpack für 4? Team mit zahlreichen Geschenken zu gewinnen, Spiel ohne Alkoholpflicht. Anmeldung vor Ort ab 19 Uhr. Verpflegung vor Ort.

Italiano :

Torneo di Beer Pong al Saint Gal Bar, organizzato dal Langeac HBC. Partita doppia di 4? per squadra con tanti premi in palio, senza bisogno di alcolici. Iscrizioni in loco dalle 19.00. Ristorazione in loco.

Espanol :

Torneo de Beer Pong en el bar Saint Gal, organizado por el HBC de Langeac. Partida doble de 4 y medio por equipo con muchos premios para ganar, sin necesidad de alcohol. Inscripciones in situ a partir de las 19.00 horas. Catering in situ.

L’événement Tournoi de beer pong Langeac a été mis à jour le 2025-10-14 par Communauté de communes des rives Haut-Allier