Mommenheim

Tournoi de béhourd (Fasselridder Turnier)

Mommenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Adultes comme enfants se laisseront prendre au jeu voir les armures, les tabards aux couleurs des équipes, entendre le fracas des armes qui s’entrechoquent, s’imaginer à la place des combattants. Deux journées hors du temps.

Pour la seconde fois en terre alsacienne, venez assister à un tournoi de béhourd (combat médiéval en armure). Ayant proposé du duel sur sa première édition en 2025, cette année nous vous préparons une petite surprise ! Du grand spectacle en perspective !

Venez encourager les combattants venus de toute la France et des pays limitrophes, vivez l’ambiance, essayez vous au combat version soft. Joignez vous à cet événement exceptionnel.

Adultes comme enfants se laisseront prendre au jeu voir les armures, les tabards aux couleurs des équipes, entendre le fracas des armes qui s’entrechoquent, s’imaginer à la place des combattants. Deux journées hors du temps.

Qui n’a pas rêvé un jour d’être un chevalier ? Ici vous n’en serez certes pas un, mais vous en verrez quantité, qui s’affronteront tout au long de ces deux journées de combats intenses. Vos encouragements seront les bienvenus, car, oui, même sous leurs casques ils entendront vos voix et votre présence leur importera. 0 .

Mommenheim 67670 Bas-Rhin Grand Est +33 6 52 80 41 65

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English :

Adults and children alike will be enthralled: seeing the armor and tabards in team colors, hearing the clash of weapons, imagining themselves in the place of the combatants. Two timeless days.

L’événement Tournoi de béhourd (Fasselridder Turnier) Mommenheim a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau