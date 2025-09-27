Tournoi de belote Casino Biscarrosse

Tournoi de belote

Casino 720 Boulevard des Sables Biscarrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

2025-09-27 2025-10-11 2025-10-30

Belote, rebelote et dix de der !!

Rendez-vous est donné aux amateurs de cartes deux fois par mois au Casino pour un tournoi de belote en trois manches.

Les 10 premières équipes sont récompensées.

Inscriptions par téléphone .

Casino 720 Boulevard des Sables Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 26 99 jodie.daquin@groupecogit.com

