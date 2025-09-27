Tournoi de belote Casino Biscarrosse
Tournoi de belote Casino Biscarrosse samedi 27 septembre 2025.
Tournoi de belote
Casino 720 Boulevard des Sables Biscarrosse Landes
Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-27
2025-09-27 2025-10-11 2025-10-30
Belote, rebelote et dix de der !!
Rendez-vous est donné aux amateurs de cartes deux fois par mois au Casino pour un tournoi de belote en trois manches.
Les 10 premières équipes sont récompensées.
Inscriptions par téléphone .
Casino 720 Boulevard des Sables Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 26 99 jodie.daquin@groupecogit.com
