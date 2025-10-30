Tournoi de Belote Casino Biscarrosse

Tournoi de Belote Casino Biscarrosse jeudi 30 octobre 2025.

Tournoi de Belote

Casino 720 Boulevard des Sables Biscarrosse Landes

Belote, rebelote et dix de der !!

Rendez-vous est donné aux amateurs de cartes deux fois par mois au Casino pour un tournoi de belote en trois manches.

Les 10 premières équipes sont récompensées.

Inscription au 05 58 78 26 99 .

Casino 720 Boulevard des Sables Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 26 99 jodie.daquin@groupecogit.com

