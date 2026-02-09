Tournoi de belote salle des fetes Bourganeuf
Tournoi de belote salle des fetes Bourganeuf samedi 7 mars 2026.
Tournoi de belote
salle des fetes 23480 Le Donzeil Bourganeuf Creuse
Début : 2026-03-07
L’amicale Laïque du Donzeil organise un tournoi de belote de plusieurs tours.
1er lot Rosette et Terrine
2ème lot un panier garni
3ème lot un panier garni
+ Lot pour chaque participant
Inscription sur place 15€ par équipe
Buvette, sandwich et crêpes .
