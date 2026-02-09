Tournoi de belote salle des fetes Bourganeuf

Tournoi de belote

salle des fetes 23480 Le Donzeil Bourganeuf Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

L’amicale Laïque du Donzeil organise un tournoi de belote de plusieurs tours.

1er lot Rosette et Terrine

2ème lot un panier garni

3ème lot un panier garni

+ Lot pour chaque participant

Inscription sur place 15€ par équipe

Buvette, sandwich et crêpes .

salle des fetes 23480 Le Donzeil Bourganeuf 23480 Creuse Nouvelle-Aquitaine sylviepoli@laposte.nt

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Tournoi de belote Bourganeuf a été mis à jour le 2026-02-05 par OT Creuse Sud Ouest