Tournoi de Belote Foyer Cabanac-et-Villagrains

Tournoi de Belote

Foyer 16 Place Saint-Martin Cabanac-et-Villagrains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Notre premier tournoi de Belote !

Motivez votre partenaire de jeux et venez vous amusez avec nous et profiter d’un moment ludique et convivial !

Il y aura même une petite pause sucrée pour les plus gourmand avec une buvette sur place.

Nous avons hâte de vous retrouver et de partager plein de moments ludiques ! .

capludus33@gmail.com

