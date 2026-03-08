Tournoi de Belote Foyer Cabanac-et-Villagrains
Tournoi de Belote Foyer Cabanac-et-Villagrains dimanche 29 mars 2026.
Tournoi de Belote
Foyer 16 Place Saint-Martin Cabanac-et-Villagrains Gironde
Notre premier tournoi de Belote !
Motivez votre partenaire de jeux et venez vous amusez avec nous et profiter d’un moment ludique et convivial !
Il y aura même une petite pause sucrée pour les plus gourmand avec une buvette sur place.
Nous avons hâte de vous retrouver et de partager plein de moments ludiques ! .
Foyer 16 Place Saint-Martin Cabanac-et-Villagrains 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine capludus33@gmail.com
