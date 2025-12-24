Tournoi de Belote, Hôtel de France Chamberet
Tournoi de Belote, Hôtel de France Chamberet dimanche 25 janvier 2026.
Hôtel de France 5 Place du Marché Chamberet Corrèze
25 janvier 2026
L’association Jumanji vous invite à participer au tournoi de belote , de nombreux lots sont à gagner !
Sur réservation, 20€ par équipe. .
Hôtel de France 5 Place du Marché Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 97 20 79
