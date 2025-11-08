Tournoi de belote et coinché La Ferté-Vidame
Tournoi de belote et coinché La Ferté-Vidame samedi 8 novembre 2025.
Tournoi de belote et coinché
La Ferté-Vidame Eure-et-Loir
Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 13:30:00
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
Le comité des fêtes de Rohaire vous propose un tournoi de belote avec de nombreux lots à gagner. Petite restauration et buvette sur place.
Le comité des fêtes de Rohaire vous propose un tournoi de belote avec de nombreux lots à gagner. Petite restauration et buvette sur place. 8 .
La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 28 30 62 07 comitedesfetesrohaire@gmail.com
English :
The Comité des fêtes de Rohaire is organizing a belote tournament with lots of prizes to be won. Snacks and refreshments available.
German :
Das Festkomitee von Rohaire bietet Ihnen ein Belote-Turnier mit zahlreichen Preisen an. Kleine Speisen und Getränke vor Ort.
Italiano :
Il Comitato delle feste di Rohaire organizza un torneo di belote con numerosi premi in palio. Spuntini e rinfreschi sono disponibili sul posto.
Espanol :
El Comité des fêtes de Rohaire organiza un torneo de belote con numerosos premios. Aperitivos y refrescos disponibles in situ.
L’événement Tournoi de belote et coinché La Ferté-Vidame a été mis à jour le 2025-10-28 par OTs DU PERCHE