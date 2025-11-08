Tournoi de belote et coinché

La Ferté-Vidame Eure-et-Loir

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 13:30:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Le comité des fêtes de Rohaire vous propose un tournoi de belote avec de nombreux lots à gagner. Petite restauration et buvette sur place.

Le comité des fêtes de Rohaire vous propose un tournoi de belote avec de nombreux lots à gagner. Petite restauration et buvette sur place. 8 .

La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 28 30 62 07 comitedesfetesrohaire@gmail.com

English :

The Comité des fêtes de Rohaire is organizing a belote tournament with lots of prizes to be won. Snacks and refreshments available.

German :

Das Festkomitee von Rohaire bietet Ihnen ein Belote-Turnier mit zahlreichen Preisen an. Kleine Speisen und Getränke vor Ort.

Italiano :

Il Comitato delle feste di Rohaire organizza un torneo di belote con numerosi premi in palio. Spuntini e rinfreschi sono disponibili sul posto.

Espanol :

El Comité des fêtes de Rohaire organiza un torneo de belote con numerosos premios. Aperitivos y refrescos disponibles in situ.

L’événement Tournoi de belote et coinché La Ferté-Vidame a été mis à jour le 2025-10-28 par OTs DU PERCHE