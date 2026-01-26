Tournoi de belote et soirée cabret Salle Latreille Tulle
Tournoi de belote et soirée cabret
Salle Latreille Impasse Latreille Tulle Corrèze
Début : 2026-02-05
fin : 2026-02-05
2026-02-05
13 h 30 Tournoi de belote Tarif 16 €/équipe
19 h 00 Soirée cabaret du Jazz ensemble Tulle Tarifs 15 € adultes 5 € 12/18 ans et gratuit pour les 12 ans
Restauration Boissons – .
Salle Latreille Impasse Latreille Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 73 84 64
