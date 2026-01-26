Tournoi de belote et soirée cabret Salle Latreille Tulle

Tournoi de belote et soirée cabret

Salle Latreille Impasse Latreille Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05

fin : 2026-02-05

Date(s) :

2026-02-05

13 h 30 Tournoi de belote Tarif 16 €/équipe

19 h 00 Soirée cabaret du Jazz ensemble Tulle Tarifs 15 € adultes 5 € 12/18 ans et gratuit pour les 12 ans

Restauration Boissons – .

Salle Latreille Impasse Latreille Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 73 84 64

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tournoi de belote et soirée cabret

L’événement Tournoi de belote et soirée cabret Tulle a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze