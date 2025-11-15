Tournoi de belote Fresse-sur-Moselle

Tournoi de belote Fresse-sur-Moselle samedi 15 novembre 2025.

Tournoi de belote

Fresse-sur-Moselle Vosges

Samedi 2025-11-15 19:00:00

Nombreux lots à gagner.

Buvette et restauration sur place, inscription par téléphone.Tout public

Fresse-sur-Moselle 88160 Vosges Grand Est +33 6 47 20 34 48

English :

Many prizes to be won.

Refreshments and catering on site, registration by phone.

German :

Zahlreiche Preise zu gewinnen.

Getränke und Speisen vor Ort, Anmeldung per Telefon.

Italiano :

Tanti premi in palio.

Ristoro e ristorazione in loco, iscrizione telefonica.

Espanol :

Muchos premios para ganar.

Refrescos y catering in situ, inscripción por teléfono.

