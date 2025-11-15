Tournoi de belote Fresse-sur-Moselle
Tournoi de belote Fresse-sur-Moselle samedi 15 novembre 2025.
Tournoi de belote
Fresse-sur-Moselle Vosges
Début : Samedi Samedi 2025-11-15 19:00:00
fin : 2025-11-15
2025-11-15
Nombreux lots à gagner.
Buvette et restauration sur place, inscription par téléphone.Tout public
Fresse-sur-Moselle 88160 Vosges Grand Est +33 6 47 20 34 48
English :
Many prizes to be won.
Refreshments and catering on site, registration by phone.
German :
Zahlreiche Preise zu gewinnen.
Getränke und Speisen vor Ort, Anmeldung per Telefon.
Italiano :
Tanti premi in palio.
Ristoro e ristorazione in loco, iscrizione telefonica.
Espanol :
Muchos premios para ganar.
Refrescos y catering in situ, inscripción por teléfono.
L’événement Tournoi de belote Fresse-sur-Moselle a été mis à jour le 2025-10-07 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES