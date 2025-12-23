Tournoi de Belote individuel, Epfig

Tournoi de Belote individuel

1a rue des artisans Epfig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-01-16 19:30:00

fin : 2026-01-16 23:59:00

Date(s) :

2026-01-16

Participez à ce tournoi de belote individuel et affrontez d’autres joueurs dans une ambiance conviviale !

Tournoi de belote,

Animateur et arbitre présent sur site

Prize Pool pour les 3 premiers

Tournoi individuel tirage au sort des places. .

1a rue des artisans Epfig 67680 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 92 31 94 farinapascal@hotmail.fr



Take part in this individual belote tournament and compete against other players in a friendly atmosphere!

