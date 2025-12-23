Tournoi de Belote individuel, Epfig
Tournoi de Belote individuel, Epfig vendredi 16 janvier 2026.
Tournoi de Belote individuel
1a rue des artisans Epfig Bas-Rhin
Participez à ce tournoi de belote individuel et affrontez d’autres joueurs dans une ambiance conviviale !
Tournoi de belote,
Animateur et arbitre présent sur site
Prize Pool pour les 3 premiers
Tournoi individuel tirage au sort des places. .
1a rue des artisans Epfig 67680 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 92 31 94 farinapascal@hotmail.fr
English :
Take part in this individual belote tournament and compete against other players in a friendly atmosphere!
