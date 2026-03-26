Tournoi de belote Maison pour tous Lasseube
Tournoi de belote Maison pour tous Lasseube vendredi 27 mars 2026.
Tournoi de belote
Maison pour tous 1 Rue Edouard Labat Lasseube Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
L’association des parents d’élèves de l’école de Lasseube organise, avec le soutien du club Seconde Jeunesse, un tournoi de belote. Inscriptions sur place à partir de 19h30 ou sur réservation par téléphone. Début des parties à 20h30.
Les bénéfices de cette soirée serviront à financer un voyage scolaire des élèves de l’école des Baïses pour les maternelles un séjour de deux jours et une nuitée au mois d’avril à Labenne et pour les classes élémentaires et cours moyens un séjour à Toulouse au mois de juin à la Cité de l’espace avec une nuitée. .
Maison pour tous 1 Rue Edouard Labat Lasseube 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 92 46 54
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English : Tournoi de belote
L’événement Tournoi de belote Lasseube a été mis à jour le 2026-03-22 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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