Tournoi de Belote Montagny-en-Vexin
Tournoi de Belote Montagny-en-Vexin samedi 1 novembre 2025.
Tournoi de Belote
2 rue de la fontaine Montagny-en-Vexin Oise
Tarif : 1 – 1 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-01 19:30:00
fin : 2025-11-01
Date(s) :
2025-11-01
Détente et convivialité entre amateurs de belote si cela vous dit, n’hésitez pas à vous inscrire !!
2 rue de la fontaine Montagny-en-Vexin 60240 Oise Hauts-de-France +33 3 44 84 40 86 contact@tourisme-vexin-nacre.fr
English :
Relaxation and conviviality between belote enthusiasts if you feel like it, don’t hesitate to sign up!
German :
Entspannung und Geselligkeit unter Belote-Liebhabern Wenn Ihnen das zusagt, zögern Sie nicht, sich anzumelden!
Italiano :
Relax e convivialità tra appassionati di belote, se ne avete voglia, non esitate a iscrivervi!
Espanol :
Relajación y convivencia entre aficionados al belote si te apetece, ¡no dudes en apuntarte!
