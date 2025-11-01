Tournoi de Belote Montagny-en-Vexin

Tournoi de Belote Montagny-en-Vexin samedi 1 novembre 2025.

Tournoi de Belote

2 rue de la fontaine Montagny-en-Vexin Oise

Tarif : 1 – 1 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01 19:30:00

fin : 2025-11-01

Date(s) :

2025-11-01

Détente et convivialité entre amateurs de belote si cela vous dit, n’hésitez pas à vous inscrire !!

Détente et convivialité entre amateurs de belote si cela vous dit, n’hésitez pas à vous inscrire !! .

2 rue de la fontaine Montagny-en-Vexin 60240 Oise Hauts-de-France +33 3 44 84 40 86 contact@tourisme-vexin-nacre.fr

English :

Relaxation and conviviality between belote enthusiasts if you feel like it, don’t hesitate to sign up!

German :

Entspannung und Geselligkeit unter Belote-Liebhabern Wenn Ihnen das zusagt, zögern Sie nicht, sich anzumelden!

Italiano :

Relax e convivialità tra appassionati di belote, se ne avete voglia, non esitate a iscrivervi!

Espanol :

Relajación y convivencia entre aficionados al belote si te apetece, ¡no dudes en apuntarte!

L’événement Tournoi de Belote Montagny-en-Vexin a été mis à jour le 2025-09-01 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre