Tournoi de belote MJCL Mourenx vendredi 17 octobre 2025.

MJCL 23 Place des Pyrénées Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 16 EUR

Tarif de base plein tarif

2025-10-17

fin : 2025-10-17

2025-10-17

4 parties avec un classement sur le cumul des points sur les quatre manches.

Des lots culturels seront à gagner places de cinéma, entrées grottes de Bétharram, parties de laser quest, entrées à la pêcherie d’Aurit, entrées au musée de Claracq… .

MJCL 23 Place des Pyrénées Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 04 69

