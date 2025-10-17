Tournoi de belote MJCL Mourenx
Tournoi de belote MJCL Mourenx vendredi 17 octobre 2025.
Tournoi de belote
MJCL 23 Place des Pyrénées Mourenx Pyrénées-Atlantiques
4 parties avec un classement sur le cumul des points sur les quatre manches.
Des lots culturels seront à gagner places de cinéma, entrées grottes de Bétharram, parties de laser quest, entrées à la pêcherie d’Aurit, entrées au musée de Claracq… .
MJCL 23 Place des Pyrénées Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 04 69
