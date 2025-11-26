Tournoi de Belote Primé Espace Jean Duffard Valréas

Tournoi de Belote Primé

Espace Jean Duffard Club OUSTAU 43, Cours Victor Hugo Valréas Vaucluse

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26 13:15:00

fin : 2025-11-26 18:00:00

Date(s) :

2025-11-26

Concours de Belote à la Mêlée, Individuel, Primé. Début du Concours 14h

Inscriptions de 13h15 à 13h45. Venez nombreux, 1er prix Bon d’achat de 50€ et pas de perdant , tout le monde repart avec un lot !

.

Espace Jean Duffard Club OUSTAU 43, Cours Victor Hugo Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 13 40 78 69 cluboustau@gmail.com

English :

Mêlée Belote competition, Individual, Primed. Competition starts at 2pm

Registration from 1.15pm to 1.45pm. Come one, come all, 1st prize: 50? gift voucher and no losers, everyone goes home with a prize!

German :

Belote-Wettbewerb im Nahkampf, individuell, preisgekrönt. Beginn des Wettbewerbs 14.00 Uhr

Anmeldung von 13:15 bis 13:45 Uhr. Kommen Sie zahlreich, 1. Preis: Einkaufsgutschein über 50? und keine Verlierer, jeder bekommt einen Preis!

Italiano :

Concorso Mêlée Belote, individuale, premi. Inizio gara ore 14.00

Registrazione dalle 13.15 alle 13.45. Uno, tutti, il primo premio è un buono acquisto da 50 euro e non ci sono perdenti, ognuno torna a casa con un premio!

Espanol :

Concurso de melé belote, individual, premios. Competición a partir de las 14h

Inscripciones de 13.15 a 13.45 h. Venga uno, vengan todos, 1er premio: cheque regalo de 50? y no hay perdedores, ¡todo el mundo se va a casa con un premio!

L’événement Tournoi de Belote Primé Valréas a été mis à jour le 2025-11-06 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes