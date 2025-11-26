Tournoi de Belote Primé Espace Jean Duffard Valréas
Tournoi de Belote Primé Espace Jean Duffard Valréas mercredi 26 novembre 2025.
Espace Jean Duffard Club OUSTAU 43, Cours Victor Hugo Valréas Vaucluse
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-11-26 13:15:00
fin : 2025-11-26 18:00:00
2025-11-26
Concours de Belote à la Mêlée, Individuel, Primé. Début du Concours 14h
Inscriptions de 13h15 à 13h45. Venez nombreux, 1er prix Bon d’achat de 50€ et pas de perdant , tout le monde repart avec un lot !
English :
Mêlée Belote competition, Individual, Primed. Competition starts at 2pm
Registration from 1.15pm to 1.45pm. Come one, come all, 1st prize: 50? gift voucher and no losers, everyone goes home with a prize!
German :
Belote-Wettbewerb im Nahkampf, individuell, preisgekrönt. Beginn des Wettbewerbs 14.00 Uhr
Anmeldung von 13:15 bis 13:45 Uhr. Kommen Sie zahlreich, 1. Preis: Einkaufsgutschein über 50? und keine Verlierer, jeder bekommt einen Preis!
Italiano :
Concorso Mêlée Belote, individuale, premi. Inizio gara ore 14.00
Registrazione dalle 13.15 alle 13.45. Uno, tutti, il primo premio è un buono acquisto da 50 euro e non ci sono perdenti, ognuno torna a casa con un premio!
Espanol :
Concurso de melé belote, individual, premios. Competición a partir de las 14h
Inscripciones de 13.15 a 13.45 h. Venga uno, vengan todos, 1er premio: cheque regalo de 50? y no hay perdedores, ¡todo el mundo se va a casa con un premio!
