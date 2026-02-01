Tournoi de belote Rue du Général de Gaulle Spézet
Tournoi de belote au bar Le Balafenn à Spézet le 14 février à 15h00
> inscription 5€ par équipe
Organisé par Speied Initiatives et animations (06 75 72 48 18) .
Rue du Général de Gaulle Le Balafenn Spézet 29540 Finistère Bretagne +33 6 75 72 48 18
