Tournoi de Belote Salle Ithurbidea Urrugne

Tournoi de Belote

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Ce tournoi est organisé par le pôle senior Goxo Toki, il est ouvert aux personnes âgés de plus de 60 ans d’Urrugne et des villes alentours.

Inscriptions avant le 20 février au 07 64 62 55 14. Chaque équipe doit se composer de 2 joueurs pour s’inscrire. .

Salle Ithurbidea 101 chemin d’Aguerrenborda Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 62 55 14

