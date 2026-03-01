Tournoi de belote

2b rue de la Gare Wihr-au-Val Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-28 19:15:00

fin : 2026-03-28 23:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Tournoi de belote solidaire à Wihr-au-Val formez votre équipe et tentez de remporter de nombreux lots ! Tous les bénéfices seront reversés à l’Association Cristo et à La Ligue contre le cancer.

Participez à un tournoi de belote solidaire à la salle des fêtes de Wihr-au-Val ! Les équipes de deux s’affronteront lors de 4 parties de 10 donnes dans une ambiance conviviale.

Organisé au profit de La Ligue contre le cancer et de l’Association Cristo, l’événement reversera l’intégralité des bénéfices à ces associations. De nombreux lots sont à gagner, dont 200 € pour l’équipe gagnante, et une buvette sera proposée sur place. Une belle occasion d’allier jeu, solidarité et bonne humeur. .

2b rue de la Gare Wihr-au-Val 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 6 81 51 81 77 entraid-alsace@oulook.fr

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English :

Charity belote tournament in Wihr-au-Val: form your team and try to win lots of prizes! All profits will be donated to the Cristo Association and La Ligue contre le cancer.

L’événement Tournoi de belote Wihr-au-Val a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de tourisme de la vallée de Munster