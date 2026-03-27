Tournoi de Belotte et Coinché La Ferté-Vidame
Tournoi de Belotte et Coinché La Ferté-Vidame samedi 4 avril 2026.
Tournoi de Belotte et Coinché
Place des Deux Compères La Ferté-Vidame Eure-et-Loir
Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 13:30:00
fin : 2026-04-04 18:30:00
Date(s) :
2026-04-04
Le comité des fêtes de Rohaire, organise pour le premier week-end du mois d’avril un tournoi de Belote et Coinché. Sur place vous y trouverez une buvette, des crêpes ainsi que de la petite restauration. De nombreux lots seront à gagner.
Le comité des fêtes de Rohaire, organise pour le premier week-end du mois d’avril un tournoi de Belote et Coinché. Sur place vous y trouverez une buvette, des crêpes ainsi que de la petite restauration. De nombreux lots seront à gagner. 8 .
Place des Deux Compères La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 28 30 62 07 comitedesfetesrohaire@gmail.com
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English :
The Comité des fêtes de Rohaire is organizing a Belote and Coinché tournament for the first weekend in April. There will be a refreshment bar, crêpes and snacks on site. Lots of prizes to be won.
L’événement Tournoi de Belotte et Coinché La Ferté-Vidame a été mis à jour le 2026-03-27 par OTs DU PERCHE