Tournoi de Belotte Salle des fêtes Saint-Astier

Tournoi de Belotte

Salle des fêtes Rue Emmanuel Dupuy Saint-Astier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

13h, Salle des fêtes

Club des 4 As 06 89 44 34 96

13h, Salle des fêtes

Club des 4 As 06 89 44 34 96 .

Salle des fêtes Rue Emmanuel Dupuy Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 44 34 96

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tournoi de Belotte

Tarot competition at 2pm in the village hall.

Catering available at lunchtime on reservation (cost: 10 ?).

Meal offered after the competition (beans and cabbage).

Entry fee: 13 ?

Le Roseau Astérien 06 37 26 00 19

L’événement Tournoi de Belotte Saint-Astier a été mis à jour le 2026-03-12 par Vallée de l’Isle en Périgord