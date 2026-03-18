Tournoi de Belotte Salle des fêtes Saint-Astier
Tournoi de Belotte Salle des fêtes Saint-Astier samedi 4 avril 2026.
Tournoi de Belotte
Salle des fêtes Rue Emmanuel Dupuy Saint-Astier Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
13h, Salle des fêtes
Club des 4 As 06 89 44 34 96
13h, Salle des fêtes
Club des 4 As 06 89 44 34 96 .
Salle des fêtes Rue Emmanuel Dupuy Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 44 34 96
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English : Tournoi de Belotte
Tarot competition at 2pm in the village hall.
Catering available at lunchtime on reservation (cost: 10 ?).
Meal offered after the competition (beans and cabbage).
Entry fee: 13 ?
Le Roseau Astérien 06 37 26 00 19
L’événement Tournoi de Belotte Saint-Astier a été mis à jour le 2026-03-12 par Vallée de l’Isle en Périgord