Tournoi de billard Bar au boulot Savigné
Tournoi de billard Bar au boulot Savigné dimanche 26 octobre 2025.
Tournoi de billard
Bar au boulot 2 route de niort Savigné Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-26
fin : 2025-10-26
Date(s) :
2025-10-26
Ouvert à tous, dans la limite des places disponibles (32), sur inscription, consolante gratuite. .
Bar au boulot 2 route de niort Savigné 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 16 18 08 vely1@orange.fr
English : Tournoi de billard
German : Tournoi de billard
Italiano :
Espanol : Tournoi de billard
L’événement Tournoi de billard Savigné a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou