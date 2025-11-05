Tournoi de Bridge Arès

Tournoi de Bridge

Domaine des Lugées (petite salle) Arès Gironde

Début : 2025-11-05

fin : 2025-11-26

2025-11-05 2025-11-12 2025-11-19 2025-11-26

Tournoi de régularité homologué Fédération Française de Bridge. 14h

Pas d’inscription pour les paires. À partir de 10 ans 2€/ personne.

Renseignements au 06 83 88 45 10, à aresbridgeclub@gmail.com ou sur aresbridgeclub.fr.

Domaine des Lugées (petite salle) Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 88 45 10 aresbridgeclub@gmail.com

